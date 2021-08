Olimpiadi, risultati live oggi: bronzo per la ginnastica azzurra (Di domenica 8 agosto 2021) Nella notte l'Italia conquista un altro grande record in queste Olimpiadi : con i bronzo ottenuto dalle Farfalle, le azzurre della ginnastica ritmica, la spedizione azzurra arriva a quota 40 medaglie ,... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Nella notte l'Italia conquista un altro grande record in queste: con iottenuto dalle Farfalle, le azzurre dellaritmica, la spedizionearriva a quota 40 medaglie ,...

Advertising

ladyonorato : Penso che dovremmo smetterla di commentare le olimpiadi, scherzare su temi vacui, dichiararci “soddisfatti” di risu… - SkyTG24 : Italia nella leggenda: la #staffetta #4x100m conquista l'oro con Jacobs, Tortu, Desalu e Patta a #tokyo2020… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - calabrialollo : RT @SkyTG24: Tokyo, le azzurre della ritmica vincono il bronzo: è la medaglia numero 40 per l'Italia - SkyTG24 : Tokyo, le azzurre della ritmica vincono il bronzo: è la medaglia numero 40 per l'Italia -