Olimpiadi: Martina Centofanti bronzo nella ritmica. Il padre giocò nell’Inter (Di domenica 8 agosto 2021) nella notte l'Italia ha conquistato la medaglia numero 40 grazie alle farfalle della ginnastica ritmica Leggi su golssip (Di domenica 8 agosto 2021)notte l'Italia ha conquistato la medaglia numero 40 grazie alle farfalle della ginnastica

Advertising

foooolsgold_ : RT @perchetendenza: #farfalle: Perché Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea hanno con… - mimmo_elia69 : RT @assoaeroarma: 40ª #medaglia: #bronzo ??per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea, #… - estensecom : La cifra tonda, quella della medaglia numero 40 per l’Italia alle olimpiadi di Tokyo, arriva dalla ginnastica ritmi… - __Vale0__ : RT @perchetendenza: #farfalle: Perché Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea hanno con… - eleitaliana : RT @SkySport: Olimpiadi: Martina Centofanti bronzo nella ritmica e figlia di Felice, ex terzino Inter #SkySport #Tokyo2020 #GinnasticaRitmi… -