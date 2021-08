Olimpiadi | le pagelle dell’Italia sport per sport Atletica 10 e lode | flop tiro a segno | volley e pallanuoto

(Di domenica 8 agosto 2021)ITALIATOKYOPERArrampicataiva, 5: nessun azzurro qualificato in finale. Ci si attendeva molto di più da Laura Rogora, considerata anche una outsider per le medaglie. Karate a parte, l’Italia non ha raccolto nulla dai nuoviolimpici., 10 e: ancora fatichiamo a credere che siano arrivati cinque ori. Solo gli Stati Uniti hanno fatto meglio, per rendere l’idea…L’era della rassegnazione e dei piagnistei è alle spalle. Il vento è ...

Si concludono oggi, con un record storico per l'Italia, ledi Tokyo 2020. I nostri atleti hanno conquistato finora 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e ... Non amo dare, ma questa volta ...Ebbene si... Siamo arrivati all'ultimo giorno di queste bellissimedi Tokyo. Giochi Olimpici sofferti, prima rimandati, poi in bilico e alla fine iniziati ...più veloce e immersiva le...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO SPORT PER SPORT Arrampicata sportiva, 5: nessun azzurro qualificato in finale. Ci si attendeva molto di più da Laura Rogora, considerata anche una outsider per le medagl ...Settimi ai tiri di rigore. L'Italia conclude con una vittoria per 18-17 l'Olimpiade di Tokyo, iniziata con auspici diversi rispetto ai risultati poi ottenuti. Anche con il Montenegro gli azzurri si so ...