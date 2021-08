Olimpiadi, la mamma dell’oro Desalu: “Il papà di Fausto ci ha abbandonati. Per crescerlo ho raccolto pomodori” (Di domenica 8 agosto 2021) Olimpiadi, la mamma dell’oro Desalu: “Ho raccolto pomodori per crescere Fausto” “Ho raccolto pomodori, lavorato nei caseifici come operaia e ancora in una casa di riposo”: a parlare è Veronica, la mamma di Fausto Desalu, l’atleta vincitore della medaglia d’oro nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che racconta i sacrifici fatti da quando è arrivata in Italia per permettere al figlio di crescere e di intraprendere la carriera di sportivo. In un’intervista al ... Leggi su tpi (Di domenica 8 agosto 2021), la: “Hoper crescere” “Ho, lavorato nei caseifici come operaia e ancora in una casa di riposo”: a parlare è Veronica, ladi, l’atleta vincitore della medaglia d’oro nella staffetta 4×100 alledi Tokyo 2020, che racconta i sacrifici fatti da quando è arrivata in Italia per permettere al figlio di crescere e di intraprendere la carriera di sportivo. In un’intervista al ...

Advertising

Eurosport_IT : Aww...!!! ?? La mamma è sempre quel qualcosa in più che ti fa vincere ? - carmelitadurso : Quando tornerà a casa gli ha promesso una torta per festeggiare la vittoria alle Olimpiadi ma ieri la mamma di Faus… - Gazzetta_it : A casa Desalu, parla la mamma del campione: 'Rispetto e integrazione, così ho tirato su Faustino' #Tokyo2020 - W4NGSYIBO : mamma ha detto che se non troviamo i suoi padroni la possiamo adottare e poi mi ha chiesto che nome darle allora vi… - uandarin : Veronica, mamma di Desalu: «Bè, innanzitutto gli ho insegnato il rispetto; siamo stranieri, immigrati in un’altra t… -