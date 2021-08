Olimpiadi | la Farfalle della ginnastica ritmica sono di bronzo | è record assoluto di medaglie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) Anche questa notte, l’ultima notte olimpica, abbiamo vinto una medaglia. La nostra quarantesima medaglia, che fa cifra tonda e incrementa la distanza dalprecedente di 36vinte a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Tutte le nostre speranze in questa notte d’addio erano riposte nelle, le meravigliose atletea squadre. Nella prima rotazione con le cinque palle scendiamo in pista sulle note di “Ninja”. L’esercizio sembra molto buono, come quello realizzato nelle qualificazioni. Otteniamo 44.550 punti, 36.200 per le difficoltà e 8.350 per ...