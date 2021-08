Olimpiadi, Giovanni Malagò: “Potremo solo venire eguagliati. A Parigi 2024 non impossibile ripetersi” (Di domenica 8 agosto 2021) E’ tempo di bilanci per lo sport italiano nel giorno di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo. La spedizione azzurra ha concluso con un bilancio record in termini di medaglie vinte (40), riuscendo ad andare a podio in ben 19 discipline diverse, un altro primato. Il decimo posto nel medagliere è stata la conseguenza di un rendimento con il segno “+”. Da questo punto di vista, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa e nelle sue parole traspare la propria grande soddisfazione: “Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico. ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) E’ tempo di bilanci per lo sport italiano nel giorno di chiusura delledi Tokyo. La spedizione azzurra ha concluso con un bilancio record in termini di medaglie vinte (40), riuscendo ad andare a podio in ben 19 discipline diverse, un altro primato. Il decimo posto nel medagliere è stata la conseguenza di un rendimento con il segno “+”. Da questo punto di vista, il presidente del Coniha fatto il punto della situazione in conferenza stampa e nelle sue parole traspare la propria grande soddisfazione: “Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico. ...

Advertising

SkyTG24 : 'Bisogna correre a vaccinarsi, veloci come alla staffetta italiana alle olimpiadi' Le parole di Giovanni Rezza, dir… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | 'La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospi… - Gazzetta_it : Olimpiadi Tokyo 2020 #Malagò: 'In Italia l'uomo più veloce al mondo e quello che salta più in alto!' - zazoomblog : Olimpiadi Giovanni Malagò: “Potremo solo venire eguagliati. A Parigi 2024 non impossibile ripetersi” - #Olimpiadi… - OA_Sport : #Tokyo2020 Il presidente del Coni, Malagò, traccia un bilancio molto confortante dell'Italia ai Giochi #Olympics… -