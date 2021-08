Olimpiadi | cerimonia di chiusura | Marcell Jacobs portabandiera dell’Italia Tokyo 2020

Advertising

RaiSport : #Jacobs sarà il portabandiera dell'Italia ???? alla cerimonia di chiusura La decisione è stata annunciata dal preside… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS PORTABANDIERA ITALIANO DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi #OlympicGames - eleitaliana : RT @rtl1025: ?? Alla cerimonia di chiusura delle #Olimpiadi di #Tokyo2020, #MarcellJacobs è il portabandiera dell'Italia. Mascherina in volt… - reilachii : RT @DanyMan90: Ore 13: Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Io, da domani #Olympics #Olimpiadi #Tokyo2020 #ClosingCeremony #ITA #Italia… - maartiinagii : RT @DanyMan90: Ore 13: Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Io, da domani #Olympics #Olimpiadi #Tokyo2020 #ClosingCeremony #ITA #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi cerimonia

DIRETTADI CHIUSURATOKYO 2020: SI COMINCIA Siamo pronti a vivere tutte le emozioni delladi chiusura delleTokyo 2020, un evento che porta sempre anche un velo di ......00 - Video introduttivo della chiusura delleOre 12.55 - Sta per calare il sipariosulledi Tokyo 2020. È tutto pronto per dare inizio alladi chiusura. - - - - - ...20 - Altro video celebrativo delle imprese sportive degli atleti durante le Olimpiadi Ore 13:12 - Tutti i portabandiera si schierano in cerchio Ore 13:11 - È uscito anche Marcell Jacobs, portabandiera ...Durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a portare la bandiera dell'Italia è Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo ...