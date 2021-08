Oggi, 8 agosto, è la Giornata Mondiale del Gatto (World Cat Day) (Di domenica 8 agosto 2021) Nel Regno Unito ci sono più gatti domestici che cani da compagnia (10,9 milioni di gatti contro 10,1 milioni di cani), mentre in Cina (dove è sempre più frequente avere un animale domestico), stando alle previsioni, entro il 2022 ci saranno 171.186 gatti contro 136.109 cani! Si stima che la popolazione Mondiale felina raggiunga i 600 milioni, con ben sette milioni di gatti che vivono in Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 agosto 2021) Nel Regno Unito ci sono più gatti domestici che cani da compagnia (10,9 milioni di gatti contro 10,1 milioni di cani), mentre in Cina (dove è sempre più frequente avere un animale domestico), stando alle previsioni, entro il 2022 ci saranno 171.186 gatti contro 136.109 cani! Si stima che la popolazionefelina raggiunga i 600 milioni, con ben sette milioni di gatti che vivono in Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

