Ocean Viking sbarca 550 migranti a Pozzallo. Fdi denuncia, 30 sono positivi (Di domenica 8 agosto 2021) Mentre è ancora viva l'eco dell'appello del Presidente siciliano Musumeci a Draghi per la dichiarazione dello stato s'emergenza nell'isola, le Ong continuano a depositare migranti, alcuni positivi, nei porti siciliani L'articolo proviene da Firenze Post.

