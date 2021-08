Obbligo vaccinale, Messa: “Vedremo nelle prossime settimane se estenderlo agli under 18” (Di domenica 8 agosto 2021) A poco più di un mese dall'inizio delle lezioni sulla scuola e sull'università in presenza divampa la polemica sul green pass dopo le misure approvate giovedì scorso dal governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) A poco più di un mese dall'inizio delle lezioni sulla scuola e sull'università in presenza divampa la polemica sul green pass dopo le misure approvate giovedì scorso dal governo. L'articolo .

borghi_claudio : Per capire la rilevanza del punto leggere con attenzione quanto scritto dal Prof. Mangia. Questa non è politica, è… - FratellidItalia : ?? Sono misure che avranno un'efficacia assolutamente limitata nel contenimento del contagio, di fatto portano un ob… - borghi_claudio : Dato che politicamente sul green pass non si può più fare nulla fino a Settembre e mediaticamente anche allora and… - Bettabetta59 : RT @ProvenzaleG: @GildaInsegnanti @rinodime12 Quindi, fatemi capire, sul no all'obbligo vaccinale di fatto causa green pass come vi muovere… - MariMario1 : @gasparripdl Non solo LA VOTATE per quello ma anche per rovinare le attività con l'obbligo green pass (60% di clien… -