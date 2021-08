Nuovo SMS Gruppo ISP Intesa Sanpaolo per blocco, è l’ennesimo phishing (Di domenica 8 agosto 2021) C’è in circolazione un Nuovo SMS Gruppo ISP che solo all’apparenza sembra essere inoltrato da Intesa Sanpaolo. Eppure siamo al cospetto di un Nuovo tentativo di phishing o truffa ai danni degli italiani e a nome dell’istituto bancario in questo 2021. Meglio conoscere a fondo il messaggio per comprendere il potenziale pericolo in cui si potrebbe incorrere in questo momento. l’ennesimo SMS Gruppo ISP assume una forma testualeun po’ diversa dalle precedenti ed è quello riportato nell’immagine di apertura articolo. Con tono allarmistico, si invita il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 8 agosto 2021) C’è in circolazione unSMSISP che solo all’apparenza sembra essere inoltrato da. Eppure siamo al cospetto di untentativo dio truffa ai danni degli italiani e a nome dell’istituto bancario in questo 2021. Meglio conoscere a fondo il messaggio per comprendere il potenziale pericolo in cui si potrebbe incorrere in questo momento.SMSISP assume una forma testualeun po’ diversa dalle precedenti ed è quello riportato nell’immagine di apertura articolo. Con tono allarmistico, si invita il ...

