Nuovi dati aggiornati, 4 regioni in zona rossa: peggiora la situazione epidemiologica in Italia (Di domenica 8 agosto 2021) peggiora ulteriormente la situazione epidemiologica Covid-19 in Italia, misurata dall’Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi salgono a 4 le regioni in rosso: anche la Toscana e le Marche passano infatti a questo colore, dopo la Sicilia e la Sardegna. Mentre gran parte del resto della Penisola, in misura maggiore rispetto alla scorsa settimana, è in giallo. Restano in verde solo ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021)ulteriormente laCovid-19 in, misurata dall’Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappaaggiornata oggi salgono a 4 lein rosso: anche la Toscana e le Marche passano infatti a questo colore, dopo la Sicilia e la Sardegna. Mentre gran parte del resto della Penisola, in misura maggiore rispetto alla scorsa settimana, è in giallo. Restano in verde solo ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 5.735 nuovi casi e 11 morti - Agenzia_Ansa : DATI COVID I 4.845 positivi e 27 vittime. +9 in terapia intensiva, +126 i nuovi ricoveri #ANSA - paolocoa : FQ-Covid, i dati: 5.735 nuovi contagi e 11 morti. Rallenta crescita dei casi su base settimanale, aumentano ancora… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio ott… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… -