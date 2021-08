Nuove prospettive per il territorio del Distretto del Cibo “Terre di Pitagora” con il Consorzio Turismo dell’Olio EVO DOP, IGP e BIO (Di domenica 8 agosto 2021) Se il Turismo enogastronomico non è più una novità dei percorsi vacanzieri in Italia, quello dell’Olio extravergine d’oliva è un’opzione turistica ancora tutta da scoprire, così come il suo prezioso paesaggio di riferimento, vero e proprio patrimonio da conoscere e preservare. Questa nuova possibilità è stata colta dal Distretto del Cibo “Terre di Pitagora” che ha coinvolto il Consorzio Turismo dell’Olio EVO DOP, IGP e Bio per creare una partnership tesa a fornire alle aziende olivicole aderenti strumenti di formazione e coesione ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 8 agosto 2021) Se ilenogastronomico non è più una novità dei percorsi vacanzieri in Italia, quelloextravergine d’oliva è un’opzione turistica ancora tutta da scoprire, così come il suo prezioso paesaggio di riferimento, vero e proprio patrimonio da conoscere e preservare. Questa nuova possibilità è stata colta daldeldi” che ha coinvolto ilEVO DOP, IGP e Bio per creare una partnership tesa a fornire alle aziende olivicole aderenti strumenti di formazione e coesione ...

