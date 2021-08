Nuoto, Marcello Guidi (Fiamme Oro Campania) vince la Traversata dello Stretto (Di domenica 8 agosto 2021) Nuova pagina di storia scritta poco dopo le 11,30 di oggi, 8 agosto 2021, quando Marcello Guidi ha toccato per primo la scritta ‘Arrivo’, vincendo così la 57ma Traversata dello Stretto. Un’emozione per il nuotatore delle Fiamme Oro, capace di ottenere il suo primo successo alla grande classica del Nuoto di fondo. Gloria anche per la prova di Sofie Callo, prima tra le donne e quinta nella classifica generale. Fin dalle prime bracciate della gara – partita da Capo Peloro, Torre Faro in Sicilia – si è potuto facilmente intuire l’alto tasso di difficoltà che ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 agosto 2021) Nuova pagina di storia scritta poco dopo le 11,30 di oggi, 8 agosto 2021, quandoha toccato per primo la scritta ‘Arrivo’,ndo così la 57ma. Un’emozione per il nuotatore delleOro, capace di ottenere il suo primo successo alla grande classica deldi fondo. Gloria anche per la prova di Sofie Callo, prima tra le donne e quinta nella classifica generale. Fin dalle prime bracciate della gara – partita da Capo Peloro, Torre Faro in Sicilia – si è potuto facilmente intuire l’alto tasso di difficoltà che ...

