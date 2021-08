Nuoto, i nuovi talenti dell’Italia verso Parigi 2024. Attenzione a Lorenzo Galossi (Di domenica 8 agosto 2021) La Nazionale italiana di Nuoto ha chiuso la propria esperienza nelle Olimpiadi di Tokyo con sei medaglie nelle gare in piscina, tra le corsie, e un podio (bronzo) firmato da Gregorio Paltrinieri nelle acque libere. Il bilancio, quindi, da questo punto di vista è assai lusinghiero. Tuttavia, guardando a quel che sarà a Parigi nel 2024, che cosa ci si può aspettare? Indubbiamente, si dovranno fare i conti con l’età avanzata di alcuni mostri sacri come Paltrinieri che però vorrebbe proprio completare il triplete 800-1500 sl-10 km di fondo visto che in Giappone quella maledetta mononucleosi ne ha minato fortemente le prospettive. Nonostante ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) La Nazionale italiana diha chiuso la propria esperienza nelle Olimpiadi di Tokyo con sei medaglie nelle gare in piscina, tra le corsie, e un podio (bronzo) firmato da Gregorio Paltrinieri nelle acque libere. Il bilancio, quindi, da questo punto di vista è assai lusinghiero. Tuttavia, guardando a quel che sarà anel, che cosa ci si può aspettare? Indubbiamente, si dovranno fare i conti con l’età avanzata di alcuni mostri sacri come Paltrinieri che però vorrebbe proprio completare il triplete 800-1500 sl-10 km di fondo visto che in Giappone quella maledetta mononucleosi ne ha minato fortemente le prospettive. Nonostante ...

Advertising

OA_Sport : #Swimming La Nazionale di nuoto è stata la spedizione con più medaglie a #Tokyo2020, ma a Parigi? Ci saranno atleti… - justatrex : Come fanno a fare 10km a nuoto che io dopo 3 bracciate devo comprare dei polmoni nuovi - coditalianews : Cosa possiamo aspettarci da questo mega aggiornamento di #Warzone? ?? • Anti-cheat + nuovo sistema di segnalazione… - vanecter : Scherma nuoto e pallavolo i nostri nemici. Ciclismo, canoa, atletica e arti marziali i nostri nuovi amici - sehnsuchen : @serieAnews_com Se posso permettermi, posta in questo modo sembra una sua 'furbata'. In realtà il problema delle nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto nuovi RISULTATI ATLETICA/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Italia, il record non basta! RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL RECORD NON BASTA Arrivano nuovi verdetti per i risultati dell' atletica leggera alle Olimpiadi Tokyo 2020 . A partire dalla 4 ...DIRETTA FINALE NUOTO ...

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Medaglie: Conyedo di bronzo, Italia a 39! (7 agosto) ... è bronzo! MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: CONYEDO PER IL BRONZO Nuovi verdetti in arrito dal ... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta Finale Nuoto Sincronizzato a squadre, Olimpiadi/ Italia è ...

Pellegrini nuovo membro CIO. I propositi di Federica. I complimenti di Barelli FIN - Federazione Italiana Nuoto Tokyo 2020, registrati altri 31 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi Olimpici Si tratta del più alto aumento giornaliero di casi legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalare casi il 1 luglio. La Grecia, infatti, è stata costretta a ritirarsi dal nuoto ...

Olimpiadi: Tokyo 2020, il medagliere uanto è vulnerabile la nostra Rete dagli hacker? In attesa dell'esito dei accertamenti di Polizia Postale, Europol ed Fbi sugli Ip da cui è partito l'attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del ...

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL RECORD NON BASTA Arrivanoverdetti per i risultati dell' atletica leggera alle Olimpiadi Tokyo 2020 . A partire dalla 4 ...DIRETTA FINALE...... è bronzo! MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: CONYEDO PER IL BRONZOverdetti in arrito dal ... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta FinaleSincronizzato a squadre, Olimpiadi/ Italia è ...Si tratta del più alto aumento giornaliero di casi legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalare casi il 1 luglio. La Grecia, infatti, è stata costretta a ritirarsi dal nuoto ...uanto è vulnerabile la nostra Rete dagli hacker? In attesa dell'esito dei accertamenti di Polizia Postale, Europol ed Fbi sugli Ip da cui è partito l'attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del ...