Notte delle Stelle, la Lipu Benevento apre la sua oasi per San Lorenzo (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’evento nazionale “Notti delle Stelle” che si svolge nelle oasi e Riserve della Lipu in prossimità della Notte di S. Lorenzo, sarà organizzato anche a Benevento nell’oasi “Zone Umide Beneventane” gestita dalla Lipu. L’evento, che si svolgerà il prossimo 10 agosto, avrà inizio alle ore 21.00 presso il Centro Visite dell’oasi Lipu in contrada Sant’Angelo a Piesco nel territorio comunale di Benevento, e verterà sulle osservazioni ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’evento nazionale “Notti” che si svolge nellee Riserve dellain prossimità delladi S., sarà organizzato anche anell’“Zone Umide Beneventane” gestita dalla. L’evento, che si svolgerà il prossimo 10 agosto, avrà inizio alle ore 21.00 presso il Centro Visite dell’in contrada Sant’Angelo a Piesco nel territorio comunale di, e verterà sulle osservazioni ...

Advertising

fanpage : È davvero incredibile quanto accaduto nella notte italiana durante la maratona che ha chiuso il programma dell'atle… - nuova_venezia : VIDEO/ L'acqua alta torna a sorpresa a Venezia in pieno agosto. Il Mose non è entrato in funzione e piazza San Marc… - SeaWatchItaly : ?? #SeaWatch3 è in rotta verso Trapani, il porto sicuro che ci è stato finalmente assegnato. Dopo una notte partico… - anteprima24 : ** Notte delle Stelle, la Lipu #Benevento apre la sua oasi per San Lorenzo ** - 5H1014 : RT @fvnzioniamo: olimpiadi passate ufficialmente in europa è finita l’era delle gare alle quattro di notte godo -