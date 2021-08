Non perdiamo l'occasione di Tokyo 2020: investiamo sullo sport a scuola (Di domenica 8 agosto 2021) Ma adesso, vi prego, non sprechiamo questa occasione. Perché sì, è bellissimo essere protagonisti delle Olimpiadi, è un sogno tutto italiano, fatto di impegno, creatività e caparbietà individuali. Perché quelle ragazze e quei ragazzi sono il nostro orgoglio e la nostra speranza, la nostra storia e il nostro futuro. Noi italiani, noi nazione, noi patria, noi polis, non dobbiamo quindi commettere il crimine di nasconderci dietro le loro vittorie. Il nostro sport non può essere solo quello di applaudire quando si vince e piangere quando si perde. No, non basta. E accontentarsi di quel che fanno loro, i nostri eroi, in nostra vece, è sintomo evidente di un ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) Ma adesso, vi prego, non sprechiamo questa. Perché sì, è bellissimo essere protagonisti delle Olimpiadi, è un sogno tutto italiano, fatto di impegno, creatività e caparbietà individuali. Perché quelle ragazze e quei ragazzi sono il nostro orgoglio e la nostra speranza, la nostra storia e il nostro futuro. Noi italiani, noi nazione, noi patria, noi polis, non dobbiamo quindi commettere il crimine di nasconderci dietro le loro vittorie. Il nostronon può essere solo quello di applaudire quando si vince e piangere quando si perde. No, non basta. E accontentarsi di quel che fanno loro, i nostri eroi, in nostra vece, è sintomo evidente di un ...

