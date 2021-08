Nessuna alternativa: il motivo della separazione tra Messi e il Barcellona (Di domenica 8 agosto 2021) Leo Messi non sarà più un giocatore del Barcellona e firmerà, molto probabilmente, per il Paris Saint Germain nei prossimi giorni. E questo è chiaro a tutti, considerando anche la conferenza stampa di questa mattina che si è tenuta al Camp Nou. Proviamo però a fare chiarezza riguardo quello che è successo e sul motivo che ha spinto Messi a lasciare i blaugrana. “Non abbiamo un margine salariale corretto per le norme della Liga spagnola, non abbiamo margini di trattativa. I numeri dicono questo: le perdite sono superiori a quanto previsto. I debiti sono importanti e mettono in difficoltà il club. Non ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Leonon sarà più un giocatore dele firmerà, molto probabilmente, per il Paris Saint Germain nei prossimi giorni. E questo è chiaro a tutti, considerando anche la conferenza stampa di questa mattina che si è tenuta al Camp Nou. Proviamo però a fare chiarezza riguardo quello che è successo e sulche ha spintoa lasciare i blaugrana. “Non abbiamo un margine salariale corretto per le normeLiga spagnola, non abbiamo margini di trattativa. I numeri dicono questo: le perdite sono superiori a quanto previsto. I debiti sono importanti e mettono in difficoltà il club. Non ...

