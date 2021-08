Napoli, per Luperto all’Empoli mancano gli ultimi dettagli (Di domenica 8 agosto 2021) Sebastiano Luperto è pronto a lasciare nuovamente il Napoli. Il difensore è ormai ad un passo dal trasferimento all’Empoli Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sebastiano Luperto è pronto a lasciare nuovamente il Napoli dopo l’ultima stagione disputata al Crotone. Il difensore è vicinissimo al passaggio all’Empoli, neopromosso in Serie A, con gli ultimi dettagli ancora da sistemare. Trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore degli azzurri toscani, che aspettano il centrale pugliese in ritiro ad inizio della prossima ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Sebastianoè pronto a lasciare nuovamente il. Il difensore è ormai ad un passo dal trasferimentoCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sebastianoè pronto a lasciare nuovamente ildopo l’ultima stagione disputata al Crotone. Il difensore è vicinissimo al passaggio, neopromosso in Serie A, con gliancora da sistemare. Trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore degli azzurri toscani, che aspettano il centrale pugliese in ritiro ad inizio della prossima ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Dalla Francia, contatti avanzati tra il PSG e Koulibaly: rinnovo bloccato con il Napoli I francesi hanno sempre riposto interesse verso il centrale del Napoli, ma in passato le richieste di De Laurentiis hanno spesso fatto da muro per le offerte esterne . Il suo contratto scade nel 2023 ...

Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro per piazzare gli esuberi ... il dirigente azzurro ha l'obiettivo di snellire la rosa: ecco i nomi dei giocatori che sono sul mercato Come riferito dal Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è al lavoro per ...

Torino, è lotta con il Napoli per Amrabat Tuttosport Il Napoli dei «big» contro l’Ascoli, debutta il tridente Davanti alla difesa Spalletti ha perso Demme. C’è Lobotka (rigenerato peraltro) che non ha le stesse caratteristiche, ma nella linea a tre di centrocampo, in mezzo, fa l’elastico: scherma, smista e sp ...

Gioia Spaziani: tutto sull’attrice I bastardi di Pizzofalcone conferma l'ottimo percorso artistico intrapreso da Gioia Spaziani nella recitazione, partito a Un posto al sole.

