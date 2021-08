Napoli, nome nuovo per la difesa: piace Estupinan del Villareal (Di domenica 8 agosto 2021) In casa Napoli si continua a cercare senza sosta un terzino sinistro per rinforzare il reparto difensivo della rosa. In cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli vi è sempre Emerson Palmieri, per il quale però la trattativa non sembra sbloccarsi. Ecco allora che intanto spuntano le alternative L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 8 agosto 2021) In casasi continua a cercare senza sosta un terzino sinistro per rinforzare il reparto difensivo della rosa. In cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli vi è sempre Emerson Palmieri, per il quale però la trattativa non sembra sbloccarsi. Ecco allora che intanto spuntano le alternative L'articolo

Advertising

annatrieste : Utilizzare il nome di Maradona in campagna elettorale, da qualsiasi lato, a qualsiasi titolo e a qualsiasi scopo è… - DiMarzio : #Calciomercato, il @sscnapoli pensa a #Hincapiè del #Tellers come rinforzo per la difesa. Per il centrocampo torna… - SylviaGrossi : @JosepEudald Ada Grossi (Napoli, 10.4.1917- 8.8.2015) Barcellona, 1936/1939 Commossa per la tua sensibilità, ti rin… - PanzerUberAlles : @GiuxInter si guarda a Napoli dove avevano comunque una squadra di alto livello quanto ha segnato, poi a Udine e a… - enzogoku69 : @CarmeloCavani96 Guarda il Napoli aveva un idea di prendere un calciatore che potesse avere più gamba ed attacco al… -