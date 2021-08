Muore folgorato con la canna da pesca il giorno prima del suo matrimonio: l’amo si è agganciato a un filo della corrente (Di domenica 8 agosto 2021) È morto folgorato alla vigilia del suo matrimonio, mentre faceva un lancio con la canna da pesca per il servizio fotografico che stava scattando assieme alla futura moglie. È successo in Brasile, a Cariri do Tocantins, a più di 550 km dalla capitale Brasilia: la vittima è il dottor Denis Ricardo Faria Gurgel, 31 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era in compagnia della fidanzata e stavano scattando alcune foto insieme con le canne da pesca per il loro album di nozze, in un contesto rurale che ben si prestava a fare da sfondo. Ad un certo punto, Denis Ricardo Faria Gurgel ha lanciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) È mortoalla vigilia del suo, mentre faceva un lancio con ladaper il servizio fotografico che stava scattando assieme alla futura moglie. È successo in Brasile, a Cariri do Tocantins, a più di 550 km dalla capitale Brasilia: la vittima è il dottor Denis Ricardo Faria Gurgel, 31 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era in compagniafidanzata e stavano scattando alcune foto insieme con le canne daper il loro album di nozze, in un contesto rurale che ben si prestava a fare da sfondo. Ad un certo punto, Denis Ricardo Faria Gurgel ha lanciato ...

Advertising

blogsicilia : #8agosto #brasile #matrimonio Muore folgorato con una canna da pesca il giorno prima delle nozze -… - nonstop9981 : Muore folgorato con una canna da pesca in mano il giorno prima del matrimonio - msn_italia : Muore folgorato con una canna da pesca in mano il giorno prima del matrimonio - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Muore folgorato con una canna da pesca in mano il giorno prima del #matrimonio - mattinodinapoli : Muore folgorato con una canna da pesca in mano il giorno prima del #matrimonio -