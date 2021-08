Mundo Deportivo: “Oggi parla Messi, il PSG è il suo futuro” (Di domenica 8 agosto 2021) L’apertura odierna del famoso quotidiano iberico, Mundo Deportivo, scrive riguardo la conferenza stampa che terrà Oggi Messi alle ore 12.00 circondato da famiglia e colleghi per dire addio al Barcellona. Il PSG intanto annuncia la sua firma internamente ai suoi giocatori e dipendenti. Questa sera è prevista la doppia sfida del Trofeo Gamper tra le prime squadre maschili (ore 21.30) e femminili (ore 18.00) di Juventus e Barcelona, sarebbe stata l’occasione di rivedere la sfida tra la Pulce e Cristiano Ronaldo. Foto: Twitter Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) L’apertura odierna del famoso quotidiano iberico,, scrive riguardo la conferenza stampa che terràalle ore 12.00 circondato da famiglia e colleghi per dire addio al Barcellona. Il PSG intanto annuncia la sua firma internamente ai suoi giocatori e dipendenti. Questa sera è prevista la doppia sfida del Trofeo Gamper tra le prime squadre maschili (ore 21.30) e femminili (ore 18.00) di Juventus e Barcelona, sarebbe stata l’occasione di rivedere la sfida tra la Pulce e Cristiano Ronaldo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

