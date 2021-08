Mps, Caltagirone chiede 500 milioni di danni E la Procura di Milano apre una nuova inchiesta (Di domenica 8 agosto 2021) I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica della Procura intende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti - cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci - siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 8 agosto 2021) I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica dellaintende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti - cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci - siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Mps Caltagirone Mps, Caltagirone chiede 500 milioni di danni Ad avanzar la pretesa, un ex socio ed ex amministratore di peso dell'istituto: Francesco Gaetano Caltagirone. La richiesta, secondo quando ricostruito, risale al 2014, è stata rinnovata nel 2018 e ...

La partita Unicredit - Mps può sbloccare il risiko bancario tra gli istituti bancari Gli stessi hanno anche un piede in Mediobanca , la cassaforte delle partecipazioni bancarie italiane, tra cui il 13 per cento proprio di Generali: il 3 per cento (in crescita) Caltagirone, e il 19 ...

Mps, Caltagirone chiede 500 milioni di danni La Stampa 08 ago 2021 Tra i rischi legali dell’istituto anche la pretesa dell’ex socio. La procura di Milano indaga sugli accantonamenti ...

La partita Unicredit-Mps può sbloccare il risiko bancario tra gli istituti bancari Leggi su Sky TG24 l'articolo La partita Unicredit-Mps può sbloccare il risiko bancario tra gli istituti bancari ...

