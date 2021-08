Movida a Salerno | giovane accoltellato nei pressi della spiaggia di santa Teresa

(Di domenica 8 agosto 2021) Ancora sangue nella. Ancora un accoltellamento neidi. Un 33enne finisce in ospedale con una ferita al fianco, in prognosi riservata a causa di una forte emorragia...

Ultime Notizie dalla rete : Movida Salerno

Tutti i luoghi maggiormente interessati allae al fenomeno dell'ambulantato non autorizzato ...e sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal Questore di, si .... Scatta il green pass, ae in provincia intensificati i controlli delle Forze dell'Ordine. Nel mirino delle verifiche i luoghi maggiormente frequentati dallae a più elevato rischio di assembramenti. Nel corso ...La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una continua e scrupolosa azione di controllo del territorio provinciale. Le zone abitualmente frequentate e a più elevato risc ...Nella provincia di Salerno sono stati intensificati i controlli in questo fine settimana con l’impegno di tutte le forze dell’ordine, nei servizi di ordine pubblico, per garantire la sicurezza della ...