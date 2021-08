Motomondiale, Martin vince il Gp di Stiria (Di domenica 8 agosto 2021) Jorge Martin su Ducati del Team Pramac vince il Gran premio di Stiria, in Austria. Lo spagnolo del team italiano, alla sua prima vittoria in MotoGp, ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, dopo essere partito i pole position. Delusione per il ducatista Jack Miller, caduto a pochi giri dalla fine. Podio completato da Joan Mir (Suzuki) e Fabio Quartararo, leader della classifica generale (Yamaha). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 agosto 2021) Jorgesu Ducati del Team Pramacil Gran premio di, in Austria. Lo spagnolo del team italiano, alla sua prima vittoria in MotoGp, ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, dopo essere partito i pole position. Delusione per il ducatista Jack Miller, caduto a pochi giri dalla fine. Podio completato da Joan Mir (Suzuki) e Fabio Quartararo, leader della classifica generale (Yamaha). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #MotoGp Stiria, la vittoria va a Jorge Martin su Ducati: tutte le news. - kvnrzprtm : RT @dianatamantini: MOTOGP - Jorge Martín magistrale al Red Bull Ring, primo trionfo (post bandiera rossa) e Ducati di nuovo in alto. Sul p… - dianatamantini : MOTOGP - Jorge Martín magistrale al Red Bull Ring, primo trionfo (post bandiera rossa) e Ducati di nuovo in alto. S… - corsedimoto : MOTOGP - Jorge #Martin magistrale al Red Bull Ring, primo trionfo (post bandiera rossa) e #Ducati di nuovo in alto.… - PaoloSilvan : RT @motosprint: #MotoGP Stiria, #Martin celebra la pole: 'Lavorato duro per essere qui' ?? -