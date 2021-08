MotoGp Stiria, terribile incidente tra Savadori e Pedrosa: le due moto prendono fuoco – Video (Di domenica 8 agosto 2021) terribile incidente poco dopo il via del Gran Premio d’Austria classe motoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate la Aprilia di Savadori e la Ktm di Pedrosa. Ne è nato un incendio con il relativo stop alla corsa dove era al comando la Ducati di Bagnaia. Savadori è stato portato via in barella mentre Pedrosa si è allontanato sulle sue gambe. Video Youtube/noxcuseplz L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021)poco dopo il via del Gran Premio d’Austria classe. Sul circuito disi sono scontrate la Aprilia die la Ktm di. Ne è nato un incendio con il relativo stop alla corsa dove era al comando la Ducati di Bagnaia.è stato portato via in barella mentresi è allontanato sulle sue gambe.Youtube/noxcuseplz L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

