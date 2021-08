MotoGp, incidente tra Savadori e Pedrosa: le moto vanno a fuoco, l'italiano portato via in barella (Di domenica 8 agosto 2021) paura poco dopo il via del Gran Premio d'Austria. Un incidente ha coinvolto le moto di Lorenzo Savadori (Aprilia) e Dani Pedrosa (Ktm), con le due ruote che hanno preso fuoco. L'italiano è stato ... Leggi su leggo (Di domenica 8 agosto 2021) paura poco dopo il via del Gran Premio d'Austria. Unha coinvolto ledi Lorenzo(Aprilia) e Dani(Ktm), con le due ruote che hanno preso. L'è stato ...

