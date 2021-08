MotoGP GP Stiria 2021, Mir: “Eravamo vicini, fiero del mio team” (Di domenica 8 agosto 2021) “Oggi c’Eravamo molto vicini, ma nel complesso sono contento perché per tutto il weekend siamo stati lì. Mi sarebbero serviti un paio di decimi a giro per lottare per il primo posto, ma Jorge ha fatto un gran lavoro. Sono molto fiero del mio team che ha fatto un grande lavoro, le prestazioni sono migliori. Dobbiamo spingere ancora di più e trovare qualcos’altro per salire sul gradino più alto del podio”. Così Joan Mir dopo il secondo posto nel GP di Stiria. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “Oggi c’molto, ma nel complesso sono contento perché per tutto il weekend siamo stati lì. Mi sarebbero serviti un paio di decimi a giro per lottare per il primo posto, ma Jorge ha fatto un gran lavoro. Sono moltodel mioche ha fatto un grande lavoro, le prestazioni sono migliori. Dobbiamo spingere ancora di più e trovare qualcos’altro per salire sul gradino più alto del podio”. Così Joan Mir dopo il secondo posto nel GP di. SportFace.

