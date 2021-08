MotoGP | GP Stiria 2021 | Marquez | “Da capire cosa sia successo Espargaro? Parleremo”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) “Non porto a casa molto da questa gara. Abbiamo fatto un buon weekend e una prima gara con un buon passo. Purtroppo nella seconda non mi sono sentito bene. Non avevo feeling con la moto, che scivolava molto. Dobbiamosia. Per fortuna c’è un altro weekend su questo tracciato, così potremose possiamo dare di più”. A dirlo Marcai microfoni di Sky Sport, al termine del GP di. “Sabato mi sono sentito molto bene, oggi invece avevo un po’ di dolore. Sono contento perché fisicamente ho fatto una buona gara, andando un po’ più lento ...