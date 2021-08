MotoGP, Francesco Bagnaia: “La gomma posteriore dopo la ripartenza non ha funzionato” (Di domenica 8 agosto 2021) Trasuda amarezza il post-gara del Red Bull Ring di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il portacolori della Ducati ha chiuso solamente all’undicesimo posto il suo Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, con un andamento che ha davvero rovinato il suo fine settimana, dopo una partenza “a razzo” nei primi giri, dopo la bandiera rossa causata dal tremendo incidente tra Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori, le sue prestazioni sono letteralmente crollate. Il motivo? Lo spiega direttamente il pilota torinesi ai microfoni di Sky Sport. “La prima partenza era stata perfetta – racconta – avevo ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Trasuda amarezza il post-gara del Red Bull Ring di“Pecco”. Il portacolori della Ducati ha chiuso solamente all’undicesimo posto il suo Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale2021, con un andamento che ha davvero rovinato il suo fine settimana,una partenza “a razzo” nei primi giri,la bandiera rossa causata dal tremendo incidente tra Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori, le sue prestazioni sono letteralmente crollate. Il motivo? Lo spiega direttamente il pilota torinesi ai microfoni di Sky Sport. “La prima partenza era stata perfetta – racconta – avevo ...

