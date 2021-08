MotoGP | analisi GP Stiria 2021 | Fabio Quartararo “ragioniere” allunga verso il titolo | Joan Mir unico possibile rivale?

(Di domenica 8 agosto 2021) Laè tornata in azione dopo la lunga sosta estiva e ha messo in archivio il primo dei due appuntamenti sul Red Bull Ring, ovvero il Gran Premio della. Cosa ci ha lasciato in eredità il decimo appuntamento della stagione? Gli spunti non sono mancati, certo, ma la sensazione più netta è che oggi, domenica 8 agosto,abbia messo una ipoteca davvero importante in vista della rincorsa al. Il francese, infatti, ha corso con estrema intelligenza, evitando i rischi e portando a casa il massimoin fatti di punti, ovvero il terzo ...

Finita la pausa per la MotoGP, si torna in pista con il GP della Stiria e torna anche il consueto appuntamento con Gazzetta ... Tanti gli argomenti all'ordine del giorno a partire dall'analisi della gara ... Il Gran Premio di Stiria della classe MotoGP ha avuto due partenze per effetto della bandiera rossa esposta per l'incidente che ha visto coinvolti nel ...