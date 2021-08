Moto3, GP Stiria 2021: risultati e ordine di arrivo, vince Acosta. Secondo Garcia, terzo Fenati (Di domenica 8 agosto 2021) I risultati e l’ordine d’arrivo delle Moto3 nel GP di Stiria 2021, decimo appuntamento del Mondiale. Di seguito, l’ordine d’arrivo della gara. Una gara partita subito con un colpo di scena: Deniz Oncu, dopo aver conquistato ieri la prima pole position in carriera, è costretto a partire dalla pit-lane dopo lavorato sulla moto dopo il tempo limite dei 3 minuti. Si parte dunque su una pista bagnata, ma con alcuni tratti asciutti: Sergio Garcia, Pedro Acosta e Romano Fenati iniziano a dettare il passo. I primi ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ie l’d’dellenel GP di, decimo appuntamento del Mondiale. Di seguito, l’d’della gara. Una gara partita subito con un colpo di scena: Deniz Oncu, dopo aver conquistato ieri la prima pole position in carriera, è costretto a partire dalla pit-lane dopo lavorato sulla moto dopo il tempo limite dei 3 minuti. Si parte dunque su una pista bagnata, ma con alcuni tratti asciutti: Sergio, Pedroe Romanoiniziano a dettare il passo. I primi ...

