Moto: Austria; vince Martin su Ducati Pramac, solo 13/o Rossi (Di domenica 8 agosto 2021) Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio di Stiria in Austria. Dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki e il leader della classifica piloti su Yamaha Fabio Qartararo. Sempre lontano e mai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 8 agosto 2021) Jorgesuha vinto il Gran Premio di Stiria in. Dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki e il leader della classifica piloti su Yamaha Fabio Qartararo. Sempre lontano e mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Moto Austria Jorge Martin vince il Gp di Stiria davanti a Mir: è la prima vittoria per il rookie spagnolo e per il Team Pramac Jorge Martin su Ducati desmosedici del Team Pramac vince il Gran premio di Stiria, in Austria . Per il rookie spagnolo sale per la prima volta sul gradino più alto del podio in MotoGp e ...la moto ...

Moto: Austria; medico, per Savadori solo contusione al piede ANSA Nuova Europa Austria, incidente in Moto Gp: incendio dopo impatto tra due piloti. Stop alla gara L’impatto ha dato vita a un incendio, in seguito al quale è stato annunciato lo stop alla corsa dove era al comando la Ducati di Bagnaia. Leggi anche: Savadori è stato portato via in barella mentre Pe ...

MotoGP, Austria infuocata: spaventoso incidente nel GP di Stiria MotoGP, Austria infuocata: spaventoso incidente nel GP di Stiria. Dopo pochi giri dalla partenza del Gp dell'Austria pauroso incidente tra Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori con le moto che sono andate i ...

