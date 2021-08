Moto | Austria; incidente e incendio | stop gara MotoGp

Advertising

Agenzia_Ansa : Terribile incidente poco dopo il via del Gp d'Austria di MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate l'Aprilia… - SkyTG24 : MotoGp Stiria, incidente tra Savadori e Pedrosa: moto in fiamme, i piloti stanno bene - SkySportMotoGP : ?? ACOSTA ANCORA FENOMENALEEE Garcia cade e fa 2°, ottimo Fenati I risultati ? - biagio4658 : @artvworld @AngyFra89 Ma infatti io direi Mugello alle Moto e Austria alla F1 così siamo tutti contenti - COnTr0_CoRrEnTE : RT @Giacinto_Bruno: Incidente e incendio, stop gara MotoGp - Moto - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Austria

Agenzia ANSA

E' quanto emerso dalle valutazioni fatte al centro medico del circuito di Spileberg dove è in corso il Gran Premio della MotoGp d'. Savadori, visibilmente zoppicante, ha espresso la volontà di ...Terribile incidente poco dopo il via del Gran Premio d'classe MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate la Aprilia di Savadori e la Ktm di Pedrosa. Ne è nato un incendio con il relativo stop alla corsa dove era al comando la Ducati di ...Il Moto Gp d'Austria ha preso il via con un terribile spavento a seguito di un brutto incidente sul circuito di Stiria.Dopo un mese di stop, ritorna il motomondiale. Bellissima prova nel Gran Premio di Stiria, in Moto2, per Celestino Vietti Ramus, che chiude 6° dopo una grande rimonta. Il pilota dello Sky Racing Team, ...