Monte Paschi: nuova indagine a Milano, ma la banca ha retto l'urto del Covid (Di domenica 8 agosto 2021) Mps resta al centro del dibattito politico, con Salvini e Gasparri che attaccano soprattutto il ruolo del presidente di Unicredit Padoan L'articolo proviene da Firenze Post.

matteosalvinimi : ??LIVE DA FIRENZE Il collegio di Siena dove si candida Letta sarà contendibile. Sulla pelle dei cittadini toscani, e… - borghi_claudio : Stiamo chiedendo in aula informativa urgente per la questione Monte dei Paschi. #MPS - borghi_claudio : Suggerisco di leggere con attenzione l'intervista a Salvini a 'la Nazione' di Siena sul tema Monte Paschi. #MPS - OlaSigfrid : RT @MT_Meli_: Le due più grandi sciagure che hanno colpito Siena: il disastro di Monte dei Paschi, targato PD, e la nomina di Tomaso Montan… - ddgiusto : RT @Phastidio: Ottimo Penati, che fornisce i numeri: che per i politici sono notoriamente come l'aglio per i vampiri. Altro che risanamen… -