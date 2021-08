Mondo della musica sotto choc | è morto nel sonno

(Di domenica 8 agosto 2021) Aveva 70 anni e, come ha fatto sapere il suo portavoce, è scomparso «pacificamente nelsabato nel New Jersey, dove risiedeva a Montclair». Lascia la moglie, Phynjuar Saunders Thomas, la figlia Tuesday Rankin e i figli David Thomas e Devin Thomas. #FOTO A FINE ARTICOLO Nella formazione nota per i successi «Celebration» e «Get Down On It» Thomas suonava il sax contralto, ma era anche flautista e percussionista. La sua ultima apparizione con il gruppo (che nel 2020 aveva già dovuto dire addio ad un altro dei co-fondatori, Ronald «Khalis» Bell) è stata il 4 luglio all’Hollywood Bowl di Los Angeles. ÈDennis «Dee Tee» Thomas, membro ...

Advertising

ItalyMFA : Messaggio del Ministro @luigidimaio in occasione della 20° Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, n… - ItalyMFA : Il burattino più famoso del mondo, #Pinocchio, al centro della nuova produzione del Teatro Del Drago dei fratelli A… - marcodimaio : Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu: quello che hanno fatto questi 4 ragazzi, vale molto d… - cigna69 : RT @Raiofficialnews: L'#8agosto è la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo istituita in memoria della tragedia di Marcinell… - MarkErube : RT @Cuamm: 'Il 16% della popolazione mondiale ha a disposizione oltre il 55% dei vaccini disponibili. Se teniamo una parte del mondo fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo della

ScienceCuE

... Cauda: 'I furbetti danneggiano' GREEN PASS Tamponi in farmacia a prezzo calmierato: è gelo... chi può richiedere il Green pass Nella circolare del ministeroSalute è indicato che possono ...Quella responsabilità esercitata dai tanti lavoratori italiani che hanno percorso le vie del'. Lo scrive il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del 65° ...Non è impossibile ripetere questo risultato però dobbiamo occuparci di sport e solo di sport Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa di chiusura a Casa Italia.Se manterranno nella trattativa con UniCredit le promesse e le garanzie scandite in Commissione, il fragore degli Stranamore e dei Torquemada e dei politici si placherà Non è solo la politica a trasfo ...