“Molti ci provano | ma a me piacciono le donne” Il coming out del volto noto della Tv italiana

(Di domenica 8 agosto 2021) Il suo nome è indissolubilmente legato a quello del papà Massimiliano, uno dei marò divenuti famosi a seguito del “caso dell’Enrica Lexie”: oggi Giulia Latorre fa la bagnina in spiaggia e rifiuta le avances degli uomini, informandoli circa la sua omosessualità. Giulia Latorre: professione bagnina Giulia Latorre è la figlia di Massimiliano, uno dei due marò, insieme a Salvatore Caltagirone, arrestati dalle autorità indiane nel 2012. La loro vicenda, per anni, ha tenuto banco in Italia e nel mondo e si è conclusa ufficialmente nel luglio 2020 quando, ai due soldati, è stata riconosciuta l’immunità funzionale. La figlia di Massimiliano è una ragazza con un carattere molto forte, che ...

IgorV01519720 : RT @LaVeritaWeb: Da Israele agli Usa, molti studi provano l'efficacia dell'antiparassitario contro il Sars-Cov-2. Dov'è stato usato (aree d… - signornessunoxx : RT @LaVeritaWeb: Da Israele agli Usa, molti studi provano l'efficacia dell'antiparassitario contro il Sars-Cov-2. Dov'è stato usato (aree d… - UffPost : RT @LaVeritaWeb: Da Israele agli Usa, molti studi provano l'efficacia dell'antiparassitario contro il Sars-Cov-2. Dov'è stato usato (aree d… - Nicola23453287 : RT @LaVeritaWeb: Da Israele agli Usa, molti studi provano l'efficacia dell'antiparassitario contro il Sars-Cov-2. Dov'è stato usato (aree d… - minuzzo3 : RT @LaVeritaWeb: Da Israele agli Usa, molti studi provano l'efficacia dell'antiparassitario contro il Sars-Cov-2. Dov'è stato usato (aree d… -

Ultime Notizie dalla rete : Molti provano

Tuttosport

... Sardegna, fine giugno 1944 Mia piccola Consuelo, mio amore, () Penso che saranno ina essere ...quelli che con difficoltà si sforzano di salvare qualcosa della sostanza del Paese e non...... economia e comunicazione, e oraa costruirsi una vita alternativa puntando su ...gli obiettivi falliti. L'arcipelago delle Eolie al 2020 contava 508 kW di installazioni FER rispetto all'..."Non c'è niente di meglio che iniziare la stagione con una finale europea", commenta il tecnico del Chelsea a UEFA.com.11.59 - BAGNO DI FOLLA AL CAMP NOU PER L'ADDIO DI MESSI - Lionel Messi sta per dire definitivamente addio al Barcellona in conferenza stampa. Intanto,.