Milan, si lavora al doppio rinnovo - Le situazioni di Kjaer e Kessie (Di domenica 8 agosto 2021) Come scrive la Gazzetta dello Sport, a breve il Milan accelererà per rinnovare i contratti di due titolarissimi in scadenza a giugno 2022. Ovvero Simon Kjaer e Franck Kessie , due leader assoluti ... Leggi su milanlive (Di domenica 8 agosto 2021) Come scrive la Gazzetta dello Sport, a breve ilaccelererà per rinnovare i contratti di due titolarissimi in scadenza a giugno 2022. Ovvero Simone Franck, due leader assoluti ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan lavora Milan, si lavora al doppio rinnovo - Le situazioni di Kjaer e Kessie Obiettivo estivo del Milan è anche quello di blindare due titolarissimi che andranno in scadenza tra un anno. I tifosi del Milan , in queste ultime settimane di calciomercato estivo, si aspettano che il club rossonero puntelli la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino c'è un difensore esterno ed un trequartista ...

