Milan | quasi fatta per il rinnovo di Kessie

Advertising

FBiasin : Volevo far notare l’incoerenza di chi difendeva il Milan e ora accusa i dirigenti Inter. Io, che ho sempre “capito”… - negronesta : RT @LeastSquares71: Negli ultimi 12 anni juventus, inter, milan e roma hanno accumulato insieme quasi 3 miliardi (ripeto, miliardi) di euro… - rossipaolo65 : RT @LeastSquares71: Negli ultimi 12 anni juventus, inter, milan e roma hanno accumulato insieme quasi 3 miliardi (ripeto, miliardi) di euro… - ___westmoreland : RT @LeastSquares71: Negli ultimi 12 anni juventus, inter, milan e roma hanno accumulato insieme quasi 3 miliardi (ripeto, miliardi) di euro… - vughteling : RT @LeastSquares71: Negli ultimi 12 anni juventus, inter, milan e roma hanno accumulato insieme quasi 3 miliardi (ripeto, miliardi) di euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan quasi

La spesa complessiva ammonta a5 milioni (4,8). Ecco il medagliere azzurro alle Olimpiadi di ... Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan(Ciclismo squadre a inseguimento) *Massimo ...Dopo mesi di trattative, sembra che stia per arrivare la fumata bianca per il rinnovo di contratto dell'ivoriano Franck Kessie, che dunque continuerà ad essere un giocatore delanche per il prossimo futuro. Il Presidente, come viene chiamato dai compagni dello spogliatoio, è atteso a Milano nei prossimi giorni per unirsi al resto del gruppo e firmare il contratto. Come ...L'ivoriano si appresta a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, cosa che ti fatto lo renderà uno dei leader dello spogliatoio nell'anno del ritorno in Champions League.Il nome di Andrea Conti non figura nella lista dei calciatori convocati dal Milan per la prestigiosa amichevole di questo pomeriggio contro il Real Madrid in Au ...