Milan | Maignan | “Champions League? Dobbiamo prepararci bene”

(Di domenica 8 agosto 2021) Mike, nuovo portiere del, inizia al meglio la sua esperienza con la maglia rossonera. Il rigore parato a Gareth Bale, durante la sfida pomeridiana contro il Real Madrid, ha dato l’impressione di essere entrato in sintonia con il gruppo. Il portiere francese ha dichiarato, ai microfoni diTV: “Rigore parato? Oggi ne ho parato uno sì, ma la cosa più importante è che ho aiutato la squadra.” L’amichevole, finita sullo 0a0, ha avuto comunque sapore di big match.ha così commentato la prestazione della sua squadra: “La partita è stata molto intensa e non siamo stati bravi a concretizzare le ...

2 Mike, portiere del, parla aTv dopo lo 0 - 0 col Real Madrid , sfida in cui ha parato un rigore a Gareth Bale : 'È stato un match amichevole dal sapore di Champions League dato che ...Commenta per primo Ilè solido. E riparte dalla sua difesa. Un solo gol subito, su un dubbio rigore, contro il Nizza ... Ah, esta facendo il suo: reattivo e pronto sulle conclusioni da ...Soddisfatto il centravanti francese per il pareggio ottenuto contro il Real Madrid dalla squadra rossonera allenata da mister Stefano Pioli.Mike Maignan, portiere del Milan, parla a Milan Tv dopo lo 0-0 col Real Madrid, sfida in cui ha parato un rigore a Gareth Bale: "È stato un match amichevole ...