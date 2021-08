Milan, i convocati per la sfida contro il Real Madrid. Hauge assente (Di domenica 8 agosto 2021) Il Milan si prepara ad affrontare l’amichevole di lusso contro il Real Madrid, prevista per oggi alle ore 18.30. Tra i convocati di Mister Pioli, assente Hauge: il norvegese sarebbe infatti prossimo all’Eintracht, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Questi i rossonericonvocati dal tecnico emiliano per l’amichevole: PORTIERIMaignan, Plizzari, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTICastillejo, Di Gesù, Díaz, Kruni?, Pobega, Robotti, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIGiroud, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Ilsi prepara ad affrontare l’amichevole di lussoil, prevista per oggi alle ore 18.30. Tra idi Mister Pioli,: il norvegese sarebbe infatti prossimo all’Eintracht, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Questi i rossoneridal tecnico emiliano per l’amichevole: PORTIERIMaignan, Plizzari, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTICastillejo, Di Gesù, Díaz, Kruni?, Pobega, Robotti, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIGiroud, ...

Advertising

AntoVitiello : Andrea #Conti fuori dai convocati di #RealMadridMilan per 'scelta tecnica'. Il terzino destro resta in uscita dal #Milan - AntoVitiello : #Hauge ancora fuori dai convocati del #Milan. Ad un passo dalla cessione all'Eintracht Francoforte per 12 mln di euro - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: Andrea #Conti fuori dai convocati di #RealMadridMilan per 'scelta tecnica'. Il terzino destro resta in uscita dal #Milan - MilanLiveIT : #Conti fuori dai convocati per #RealMilan per scelta tecnica Ma è chiaro che il giocatore è vicino alla cessione?? - leonzan75 : RT @AntoVitiello: Andrea #Conti fuori dai convocati di #RealMadridMilan per 'scelta tecnica'. Il terzino destro resta in uscita dal #Milan -