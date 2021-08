Milan | Giroud | «Qualche errore di troppo | ma siamo fiduciosi per il futuro»

(Di domenica 8 agosto 2021)ha parlato al termine dell’amichevole col Real Madrid terminata 0-0: le parole del bomber delOlivierè stato intervistato daTv al termine dell’amichevole di oggi contro il Real Madrid: SULLA CONDIZIONE FISICA – «Stasera mi sentivo bene e penso che abbiamo giocato una buona partita. È bello tornare a giocare per 90’ minuti, credo che sarò pronto presto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi». SULLA GARA – «È stata una bella gara contro una squadra molto forte. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se posancora migliorarci e perfezionarci. Ma ...

Advertising

AntoVitiello : #Giroud: “Un onore essere al #Milan, Sheva mi ha dato consigli. Fantastico giocare accanto a #Ibrahimovic, posso ad… - FBiasin : #Giroud: 'Potevo andare all'#Inter? Sono cristiano e credo nel destino. Dio ha voluto che fossi qui al #Milan e non… - milansette : Giroud a Milan TV: 'È bello tornare a giocare per 90' minuti. Siamo fiduciosi per il futuro' #acmilan #rossoneri - MoneyDp7 : RT @Pistogolblasta2: Il #Milan prende #Ibra e #Giroud 'Che acquisti! Grandi colpi! Giocatori d'esperienza!'. L'#Inter prende #Dzeko 'Socie… - andreastoolbox : Giroud dopo Real Madrid-Milan: 'Obiettivi? Siamo affamati, possiamo fare grandi cose' | Sky Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giroud

Una sola rete in tre partite, con il palo di Theo Hernandez di oggi, sottolineano quello che è un problema nelattuale: il gol. Ma non tanto nella figura del centravanti, perchési muove ...Commenta per primo Olivier, attaccante del, parla aTv dopo lo 0 - 0 col Real Madrid: 'Stasera mi sentivo bene e penso che abbiamo giocato una buona partita. È bello tornare a giocare per 90' minuti, credo ...Soddisfatto il centravanti francese per il pareggio ottenuto contro il Real Madrid dalla squadra rossonera allenata da mister Stefano Pioli.Olivier Giroud carica il Milan: l'attaccante rossonero punta lo scudetto e si prepara alla prossima edizione della Champions League ...