Migranti, Ocean Viking sbarcata a Pozzallo: a bordo oltre 500 persone (Di domenica 8 agosto 2021) Sono sbarcati a Pozzallo i 549 Migranti che da diversi giorni si trovano a bordo della Ocean Viking , la nave della ong Sos Mediterranée, dopo essere stati salvati in diverse operazioni di soccorso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Sono sbarcati ai 549che da diversi giorni si trovano adella, la nave della ong Sos Mediterranée, dopo essere stati salvati in diverse operazioni di soccorso ...

Advertising

SusannaCeccardi : Siamo alle solite, le ong non si fermano e in un solo giorno la Ocean Viking ha portato in Italia oltre 500 migrant… - Tg3web : A Pozzallo la Ocean Viking con 549 migranti salvati nei scorsi giorni nel canale di Sicilia dalla nave ong. A bordo… - repubblica : Approdata a Pozzallo la Ocean Viking con 555 migranti, a bordo tre donne in gravidanza - FirenzePost : Ocean Viking sbarca 550 migranti a Pozzallo. Fdi denuncia, 30 sono positivi - Fiora4Francesco : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Arriva l'Ocean Viking a Pozzallo con 549 migranti, tre donne incinte portate in ospedale - -