Michele Sarno riunisce la coalizione

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il centrodestra unito alla prossima tornata elettorale. Prima uscita pubblica, ieri sera, per la: il candidato sindacoha incontrato, a cena, in un locale di piazza Flavio Gioia. Presente i consigliere uscenti, Roberto Celano, Dante Santoro, Pietro Stasi, Mimmo Ventura; il coordinatore regionale della Lega, Attilio Pierro; il dirigente di Fratelli d’Italia Antonio Anastasio; il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore. Un incontro informale per bridare all’unità dellama anche e soprattutto per lavorare, fin da subito, al programma elettorale da presentare ai ...

e al Capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi, quali candidati sindaci di Salerno e di Caserta'. Lo dichiara il segretario regionale della Lega, Valentino Grant, sottolineando ...e al Capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi, quali candidati sindaci di Salerno e di Caserta". Lo dichiara il Segretario regionale della Lega, on. Valentino Grant, ...E’ Michele sarno il candidato unitario del centro destra per le prossime amministrative a Salerno. L’intesa ufficializzata sabato sera dai coordinatore regionali di Forza Italia, lega per la Campania ...10:42:17 "Ringraziamo il coordinatore regionale UDC, Ciro Falanga, per aver lavorato sin dall'inizio all'unità del centrodestra, al pari dei colleghi coordinatori regionali di Fdi e Fi, senatore Anto ...