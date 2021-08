Messi, rinviato lo sbarco a Parigi. L’argentino vuole prima trovare l’accordo col PSG (Di domenica 8 agosto 2021) Leo Messi sarà un nuovo giocatore del PSG. Ma non subito, o almeno nelle prossime ore. Lo sbarco a Parigi della Pulce è solo rinviato di qualche ora. L’argentino vuole prima trovare l’accordo totale con il Paris Saint-Germain prima di viaggiare verso la capitale francese e indossare la casacca del club transalpino. Le parti cercheranno di trovare un’intesa nelle prossime ore, poi Messi potrà iniziare la sua nuova avventura dopo l’addio al Barcellona annunciato nel pomeriggio in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Leosarà un nuovo giocatore del PSG. Ma non subito, o almeno nelle prossime ore. Lodella Pulce è solodi qualche ora.totale con il Paris Saint-Germaindi viaggiare verso la capitale francese e indossare la casacca del club transalpino. Le parti cercheranno diun’intesa nelle prossime ore, poipotrà iniziare la sua nuova avventura dopo l’addio al Barcellona annunciato nel pomeriggio in ...

