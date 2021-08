Messi PSG, rimandato l’arrivo a Parigi: il motivo (Di domenica 8 agosto 2021) Leo Messi ha rimandato il suo arrivo a Parigi perché prima vuole trovare l’accordo totale con il PSG. Le ultime Leo Messi ha rimandato il suo arrivo a Parigi perché prima vuole trovare l’accordo totale con il PSG. Le parti sono in contatto da giorni per raggiungere l’intesa sugli aspetti economici del contratto. Come riportato da RMC Sport, si va verso la fumata bianca. Dopo l’addio al Barcellona, la Pulce è pronto a mettersi in gioco in un nuovo club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Leohail suo arrivo aperché prima vuole trovare l’accordo totale con il PSG. Le ultime Leohail suo arrivo aperché prima vuole trovare l’accordo totale con il PSG. Le parti sono in contatto da giorni per raggiungere l’intesa sugli aspetti economici del contratto. Come riportato da RMC Sport, si va verso la fumata bianca. Dopo l’addio al Barcellona, la Pulce è pronto a mettersi in gioco in un nuovo club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

