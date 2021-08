Messi | “La foto con i giocatori del PSG un caso! Ecco cosa mi hanno detto”

(Di domenica 8 agosto 2021) La conferenza struggente di Leorimarrà come uno dei momenti più iconici della storia del calcio. Si è soffermato anche sul suo futuro, parlando in particolare del PSG e di quellacon Neymar e compagni.ha rivelato: “Lacon idel Paris Saint-Germain è stata una coincidenza, completamente. Ero lì con i miei amici, abbiamo deciso di fare unae mi: ‘Vieni a Parigi!’, ma era solo uno scherzo, eravamo in vacanza.“ LEGGI ANCHE:: “Questa è casa mia, pensavo di ...

"Avevo immaginato un addio diverso" approfondimento Lionel, storia di un campione.Sul suo addio al Barcellona e sul suo passato in blaugrana: "Sono grato per tutto l'affetto che ho sempre ... Abbiamo fatto una foto, niente di più. Quanto giocherò ancora? Grazie a Dio non ho mai avuto infortuni gravi nella mia carriera, continuerò fino a quando potrò", ha sottolineato Messi.Ecco le migliori foto della conferenza stampa di Lionel Messi per dare il definitivo addio al Barcellona. L'argentino si è presentato ai saluti finali molto emozionato, e ...