Messi in lacrime saluta il Barcellona: "Sono arrivato da ragazzino, ho dato tutto per questo club" (Di domenica 8 agosto 2021) Lionel Messi si è presentato in conferenza stampa al Camp Nou per comunicare l'addio ufficiale al Barcellona, dopo le problematiche relative al rinnovo con i blaugrana. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione: "Non so se riuscirò a parlare oggi. In questi ultimi giorni ho pensato molto, ero bloccato e non sapevo cosa avrei potuto dire. Per me questo addio è veramente difficile dopo aver vissuto qui tutta la mia vita. Non ero pronto. Lo ero l'anno scorso, dopo il burofax. All'epoca sapevo cosa dovevo dire, ma oggi no. Ero convinto di continuare la mia carriera al Barcellona, questo era ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Lionelsi è presentato in conferenza stampa al Camp Nou per comunicare l'addio ufficiale al, dopo le problematiche relative al rinnovo con i blaugrana. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione: "Non so se riuscirò a parlare oggi. In questi ultimi giorni ho pensato molto, ero bloccato e non sapevo cosa avrei potuto dire. Per meaddio è veramente difficile dopo aver vissuto qui tutta la mia vita. Non ero pronto. Lo ero l'anno scorso, dopo il burofax. All'epoca sapevo cosa dovevo dire, ma oggi no. Ero convinto di continuare la mia carriera alera ...

