Messi dice addio al Barça “Non sono pronto | immaginavo altro finale”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "La verità è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto, non è come avevo pensato". Così Lionel Messi in lacrime in conferenza stampa al Camp Nou per parlare dell'addio al Barcellona. "Devo dire addio a tutto questo dopo 21 anni, vado via con mia moglie e tre bambini catalano-argentini. Questo club è stato così buono con me, mi ha dato così tanto", ha aggiunto il fuoriclasse argentino. "sono successe tantissime cose belle. Ho dato tutto per questa maglia, perchè diventasse il migliore del mondo.

