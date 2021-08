Messi, colpo di scena: andrà al Napoli e non al PSG? Ecco quante possibilità ha la squadra azzurra (Di domenica 8 agosto 2021) Il Barcellona ha annunciato l'interruzione delle trattative per il rinnovo di Lionel Messi, e questo ha aperto la caccia al colpo di mercato più importante dell'anno. Come riportato dall'Agipro, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il favorito per il possibile ingaggio del fuoriclasse argentino è il PSG, tanto che un trasferimento all'ombra della Tour Eiffel è a 1.20. Una reunion con il suo vecchio mentore Guardiola al Manchester City, che vale 5 volte, non è da escludere dalla posta in gioco mentre lo sbarco oltreoceano in MLS è a quota 9. Chelsea, a quota 25, e Il Liverpool, a 33 anni, è decisamente più indietro. Ancora più ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 8 agosto 2021) Il Barcellona ha annunciato l'interruzione delle trattative per il rinnovo di Lionel, e questo ha aperto la caccia aldi mercato più importante dell'anno. Come riportato dall'Agipro, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il favorito per il possibile ingaggio del fuoriclasse argentino è il, tanto che un trasferimento all'ombra della Tour Eiffel è a 1.20. Una reunion con il suo vecchio mentore Guardiola al Manchester City, che vale 5 volte, non è da escludere dalla posta in gioco mentre lo sbarco oltreoceano in MLS è a quota 9. Chelsea, a quota 25, e Il Liverpool, a 33 anni, è decisamente più indietro. Ancora più ...

Advertising

DomenicoAiello_ : Il campione Leo Messi, che, per l’addio (subito) al Barça, scoppia a piangere in diretta mondiale, assesta un colpo… - Monymenescardi : RT @martinloveslh: io comunque leo messi non ce lo vedo in nessuna squadra se non al barça, ovunque andrà sarà un colpo al cuore vederlo co… - gODDEnino : @GiaDS Vero. Però quelle lacrime credo siano sincere per il momento emotivo vissuto al Camp Nou in questo congedo:… - BDario22 : Dite quello che vi pare ma per è un colpo al cuore. Viva #Messi - gxallavichx : RT @martinloveslh: io comunque leo messi non ce lo vedo in nessuna squadra se non al barça, ovunque andrà sarà un colpo al cuore vederlo co… -